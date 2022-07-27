В Швейцарии на 3D-принтере напечатали прототип космического жилья SpaceX для Марса и Луны — Finance.ua
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В Швейцарии на 3D-принтере напечатали прототип космического жилья SpaceX для Марса и Луны

Технологии&Авто
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В Швейцарии на 3D-принтере напечатали прототип космического жилья SpaceX для Марса и Луны
В Швейцарии на 3D-принтере напечатали прототип космического жилья SpaceX для Марса и Луны
В Швейцарии показали прототип космического жилья SpaceX для Марса и Луны. Этот семиметровый объект стал крупнейшей в мире полимерной структурой, напечатанной на 3D-принтере. Проект посвящен 53-й годовщине первой высадки человека на Луну.
Экспериментальный парк создало архитектурное бюро SAGA Space Architects в сотрудничестве с учащимися Institut auf dem Rosenberg. Как пишет Space, это наполненное светом здание из трех этажей. В помещении есть места, которые могут использовать астронавты для работы и отдыха.
Внутри парк оборудован многофункциональной мебелью, что позволило максимально оптимизировать тесные помещения. Также жителям будет помогать робот Spot.
Работа над космическим жильем длилась три года. Студенты разработали творческие концепции и бумажные модели жилья, которые могли бы поместиться в корпус ракеты SpaceX Starship. Внешнюю оболочку, напечатанную на 3D-принтере, создали в Милане, а внутреннюю структуру — в Копенгагене.
В Швейцарии на 3D-принтере напечатали прототип космического жилья SpaceX для Марса и Луны
Использование полимера было сознательным выбором, поскольку он обеспечивает большую универсальность, чем бетон, чаще используемый для 3D-печати сооружений. Этот материал имеет УФ стабилизатор, чтобы сделать его более устойчивым для излучения на поверхности Луны и Марса. Также при необходимости полимер можно разрушить и использовать для создания нового здания.
В ближайшие годы студенты Institut auf dem Rosenberg смогут использовать парк для иммерсивного обучения и решать сложные вопросы исследования космоса.
По материалам:
Build Portal
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