В Швейцарии на 3D-принтере напечатали прототип космического жилья SpaceX для Марса и Луны — Finance.ua

В Швейцарии на 3D-принтере напечатали прототип космического жилья SpaceX для Марса и Луны 27.07.2022, 01:27 — Технологии&Авто

В Швейцарии на 3D-принтере напечатали прототип космического жилья SpaceX для Марса и Луны

В Швейцарии показали прототип космического жилья SpaceX для Марса и Луны. Этот семиметровый объект стал крупнейшей в мире полимерной структурой, напечатанной на 3D-принтере. Проект посвящен 53-й годовщине первой высадки человека на Луну.

Экспериментальный парк создало архитектурное бюро SAGA Space Architects в сотрудничестве с учащимися Institut auf dem Rosenberg. Как пишет Space, это наполненное светом здание из трех этажей. В помещении есть места, которые могут использовать астронавты для работы и отдыха.

Внутри парк оборудован многофункциональной мебелью, что позволило максимально оптимизировать тесные помещения. Также жителям будет помогать робот Spot.

Работа над космическим жильем длилась три года. Студенты разработали творческие концепции и бумажные модели жилья, которые могли бы поместиться в корпус ракеты SpaceX Starship. Внешнюю оболочку, напечатанную на 3D-принтере, создали в Милане, а внутреннюю структуру — в Копенгагене.

Использование полимера было сознательным выбором, поскольку он обеспечивает большую универсальность, чем бетон, чаще используемый для 3D-печати сооружений. Этот материал имеет УФ стабилизатор, чтобы сделать его более устойчивым для излучения на поверхности Луны и Марса. Также при необходимости полимер можно разрушить и использовать для создания нового здания.

В ближайшие годы студенты Institut auf dem Rosenberg смогут использовать парк для иммерсивного обучения и решать сложные вопросы исследования космоса.

Build Portal По материалам:

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