В Швеции запустили портал по поиску бесплатного жилья для украинских беженцев — Finance.ua

В Швеции запустили портал по поиску бесплатного жилья для украинских беженцев

Сегодня 22:01 — Личные финансы

Шведско-украинская IT-компания Sigma Software Group запустила онлайн-платформу для жителей Швеции, желающих пригласить семьи украинских беженцев пожить в своих квартирах и домах.

Как сообщает Sigma Software, жилье гражданам Украины будет предоставлено бесплатно в течение первых нескольких месяцев пребывания.

По информации издания, платформа под названием Swedes for Ukraine («Шведы для Украины») была создана через две недели совместными усилиями компаний Danir Group (материнская компания Sigma Group).

Граждане, желающие бесплатно предоставить украинским семьям комнату, квартиру или дом минимум на три месяца, могут зарегистрироваться на портале и уточнить детали размещения.

В свою очередь, беженцы, которые ищут место для проживания в Швеции, должны зарегистрироваться и подать заявку на жилье, которое они считают подходящим для своих семей.

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