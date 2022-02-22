В Швеции заметили новый Hyundai Kona — Finance.ua

В Швеции заметили новый Hyundai Kona

Компания Hyundai начала тестировать на дорогах общего пользования компактный кроссовер Hyundai Kona нового, второго, поколения. Фотошпионы уже заметили эту новинку в Швеции.

Kona первого поколения появилась в 2017 году. В 2020 году ее обновили. Когда-то это был самый недорогой кроссовер Hyundai в Европе, но потом это место занял Bayon.

Южнокорейская компания сейчас разрабатывает новое поколение этой модели. На глаза фотошпионам попалась не серийная версия, а прототип. Выхлопная труба указывает на то, что перед нами кроссовер с двигателем внутреннего сгорания. Но покупателям по-прежнему будут предлагать версии с гибридной и электрической силовой установкой. Кстати, у Bayon только двигатели внутреннего сгорания.

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