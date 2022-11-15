В школах ОАЭ появятся уроки по NFT и метавселенным — Finance.ua

В школах ОАЭ появятся уроки по NFT и метавселенным Сегодня 03:51 — Финтех и Карты

В школах ОАЭ появятся уроки по NFT и метавселенным

Так как метавселенніе, NFT, виртуальная реальность, разработка игр и другие новейшие технологии стремительно развиваются, в ОАЭ внедряют в школах новые программы по их изучению, что поможет подготовить школьников к будущему рынку труда, неотъемлемой частью которого станут блокчейн и криптовалюты.

«Мы считаем, что блокчейн — это технология будущего, и мы действительно хотим углубиться в это пространство, повысив осведомленность учителей, учеников и их родителей. Наши учащиеся с четвертого по шестой класс уже изучают игровой дизайн. Мы позаботимся о том, чтобы у них было развито цифровое мышление. Они должны слышать об NFT, цифровых активах и блокчейне», — заявила директор школы Repton Al Barsha.

По словам Марка Райана, учителя изобразительного искусства для начальных классов в Raha International School в Абу-Даби, с прошлого года он учит учащихся тому, как произведения искусства можно превратить в NFT. Учащиеся не фокусируются на покупке и продаже коллекционных токенов. Они изучают, как молодые художники могут заявить о себе в цифровом пространстве.

Учитель считает, что сфера NFT развивается быстрее, чем сама обучающая программа. Райан отметил, что в этом году он уже работал со школьниками над изучением метавселенных The Sandbox и Decentraland.

Напомним, что в сентябре Министерство экономики ОАЭ открыло офис в метавселенной, посредством которого оно может взаимодействовать с гражданами.

cryptomisto По материалам:

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