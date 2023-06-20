В школьные бомбоубежища Киева будут пускать всех граждан — Finance.ua
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В школьные бомбоубежища Киева будут пускать всех граждан

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В школьные бомбоубежища Киева будут пускать всех граждан
В школьные бомбоубежища Киева будут пускать всех граждан
Департамент образования и науки КГГА издал приказ о допуске всех граждан во время воздушной тревоги в школы.
Об этом сообщает «Твой город».
Согласно приказу, начальники управлений образования районных в Киеве государственных администраций и руководителей учебных заведений должны проконтролировать, чтобы во время воздушной тревоги ворота и калитки были открыты для беспрепятственного доступа к школьным укрытиям.
Кроме этого должна быть обновлена ​​и уточнена информация об укрытиях, в частности указатели движения на территориях и в помещениях учебных заведений. В приказе также говорится об отработке и внесении изменений в должностные инструкции сторожей.
Ранее доступ к школьным укрытиям в Киеве был только для учеников и работников заведения, и действовал полный запрет для посторонних во время воздушной тревоги.
По материалам:
ua.news
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