В школьные бомбоубежища Киева будут пускать всех граждан — Finance.ua

В школьные бомбоубежища Киева будут пускать всех граждан Сегодня 05:40

В школьные бомбоубежища Киева будут пускать всех граждан

Департамент образования и науки КГГА издал приказ о допуске всех граждан во время воздушной тревоги в школы.

Об этом сообщает «Твой город».

Согласно приказу, начальники управлений образования районных в Киеве государственных администраций и руководителей учебных заведений должны проконтролировать, чтобы во время воздушной тревоги ворота и калитки были открыты для беспрепятственного доступа к школьным укрытиям.

Кроме этого должна быть обновлена ​​и уточнена информация об укрытиях, в частности указатели движения на территориях и в помещениях учебных заведений. В приказе также говорится об отработке и внесении изменений в должностные инструкции сторожей.

Ранее доступ к школьным укрытиям в Киеве был только для учеников и работников заведения, и действовал полный запрет для посторонних во время воздушной тревоги.

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