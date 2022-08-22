В Северной Македонии наладят производство недорогих электромобилей — Finance.ua
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В Северной Македонии наладят производство недорогих электромобилей

Технологии&Авто
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В Северной Македонии наладят производство недорогих электромобилей
В Северной Македонии наладят производство недорогих электромобилей, Фото: E.Go
В Северной Македонии впервые в истории появится автозавод. В городе Тетово строится предприятие по выпуску компактных электрокаров e.GO Life.
Об этом сообщает македонское агентство MIA.
Электромобиль создан немецким стартапом e.Go Mobile и в Германии выпускается с 2019 года. Однако предприятие не справляется с заказами, поэтому решено построить дополнительный завод. На македонской фабрике сборкой авто будут заниматься 900 человек.
Фото: E.Go
Фото: E.Go
Электрокар e.Go Life — компактный четырехместный городской хэтчбек длиной всего 3,3 м и шириной 1,7 м. Базовый вариант стоит около 16 тысяч евро. У авто дизайн с круглыми диодными фарами. Наряду со стандартной версией предложен более дорогой вариант повышенной проходимости E.Go e.wave X.
В салоне установлена небольшая цифровая приборная панель, а в топовой версии ее заменяет большой 23-дюймовый дисплей. Задние сиденья рассчитаны на детей, а если их сложить, объем багажника вырастет с 300 до 1120 л. Комплектация e.Go Life — достаточно богатая. Бюджетная модель получила климат-контроль, парктроник, подогрев сидений, датчики дождя и света.
Фото: E.Go
Фото: E.Go
Силовая установка e.Go Life разработана специалистами Bosch. Предложены версии модели мощностью 77 и 109 л. с запасом хода от 125 до 240 км.
По материалам:
Фокус
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