В сети ОККО можно получить до 6 тыс. грн наличными через POS-терминалы Райфа — Finance.ua

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В сети ОККО можно получить до 6 тыс. грн наличными через POS-терминалы Райфа

Вчера 14:10 — Личные финансы

Вместе с сетью OKKO Райффайзен Банк настроил в своих POS-терминалах возможность получить с платежной карты наличные в сумме до 6000 грн через сервис «Наличные на кассе».

Как снять наличные?

Выбираете нужные товары на АЗК ОККО. Это может быть что-либо, без ограничений.

Рассчитываетесь платежной картой Visa либо Mastercard.

Сообщаете кассиру, что хотите получить наличные.

Подтверждаете операцию с помощью ПИН-кода карты.

Получаете необходимую сумму.

Наличные можно получить при условии ее наличия на всех работающих АЗК ОККО.

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