В сети ОККО можно получить до 6 тыс. грн наличными через POS-терминалы Райфа — Finance.ua

В сети ОККО можно получить до 6 тыс. грн наличными через POS-терминалы Райфа
Вчера 14:10 — Личные финансы
Вместе с сетью OKKO Райффайзен Банк настроил в своих POS-терминалах возможность получить с платежной карты наличные в сумме до 6000 грн через сервис «Наличные на кассе».
Как снять наличные?
- Выбираете нужные товары на АЗК ОККО. Это может быть что-либо, без ограничений.
- Рассчитываетесь платежной картой Visa либо Mastercard.
- Сообщаете кассиру, что хотите получить наличные.
- Подтверждаете операцию с помощью ПИН-кода карты.
- Получаете необходимую сумму.
Наличные можно получить при условии ее наличия на всех работающих АЗК ОККО.
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