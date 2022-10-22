В сети показали новый электрический кроссовер Skoda Fabia — Finance.ua
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В сети показали новый электрический кроссовер Skoda Fabia

Технологии&Авто
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Компания Skoda планирует к 2030 году выпустить несколько новых электромобилей, в том числе кроссоверов. Один из них заменит Skoda Fabia.
Независимые дизайнеры показали, как будет выглядеть электрический кроссовер Fabia.
В сети показали новый электрический кроссовер Skoda Fabia
Скорее всего, электромобиль Skoda Fabia построят на платформе MEB концерна Volkswagen. Модель будет сочетать в себе компактные размеры Fabia, поднятую подвеску и, возможно, более просторный салон. В какой-то степени этот электрический кроссовер будет позиционироваться как «зеленая» альтернатива паркетнику Skoda Kamiq, который вскоре должен получить обновленную версию.
В сети показали новый электрический кроссовер Skoda Fabia
Говорят, что электрическая Fabia получит совершенно новую переднюю часть, в соответствии с новым корпоративным стилем чешского производителя, который был показан в концепте Vision 7S.
Как будет выглядеть ее салон — пока предсказать очень сложно, ведь до появления еще очень долго. Но можно с уверенностью сказать, что Skoda сделает ставку на цифровые технологии.
Об особенностях силовой установки тоже пока ничего не известно. По слухам, у электрической Fabia запас хода составит около 400 км.
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По материалам:
mmr.ua
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