В сети показали новый электрический кроссовер Skoda Fabia — Finance.ua

В сети показали новый электрический кроссовер Skoda Fabia Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

Компания Skoda планирует к 2030 году выпустить несколько новых электромобилей, в том числе кроссоверов. Один из них заменит Skoda Fabia.

Независимые дизайнеры показали, как будет выглядеть электрический кроссовер Fabia.

Скорее всего, электромобиль Skoda Fabia построят на платформе MEB концерна Volkswagen. Модель будет сочетать в себе компактные размеры Fabia, поднятую подвеску и, возможно, более просторный салон. В какой-то степени этот электрический кроссовер будет позиционироваться как «зеленая» альтернатива паркетнику Skoda Kamiq, который вскоре должен получить обновленную версию.

Говорят, что электрическая Fabia получит совершенно новую переднюю часть, в соответствии с новым корпоративным стилем чешского производителя, который был показан в концепте Vision 7S.

Как будет выглядеть ее салон — пока предсказать очень сложно, ведь до появления еще очень долго. Но можно с уверенностью сказать, что Skoda сделает ставку на цифровые технологии.

Об особенностях силовой установки тоже пока ничего не известно. По слухам, у электрической Fabia запас хода составит около 400 км.

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