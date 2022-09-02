В сентябре в Украине стартует новая волна малой приватизации по новым правилам — Finance.ua

В сентябре в Украине стартует новая волна малой приватизации по новым правилам Сегодня 11:15 — Казна и Политика

В сентябре в Украине стартует новая волна малой приватизации по новым правилам

В рамках «малой приватизации» в 2022 году государство планирует найти собственников как минимум для 150 предприятий. Вырученные средства будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом в рамках национального телемарафона заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«В сентябре в Украине стартует новая волна малой приватизации. Наша стратегия стабильна — уменьшать роль государства в управлении предприятиями. Этим мы также аккумулируем экономические ресурсы для ускорения победы. Приватизация поможет оживить деловую активность, откроет путь к инвестированию, обеспечит украинцев рабочими местами. Сегодня более 3 тыс. предприятий находятся в государственной собственности, из них 1800 не ведут хозяйственной деятельности. Ожидаем, что новые частные собственники смогут перезапустить их», — отметила министр.

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В рамках малой приватизации 2022 года государство найдет инвесторов как минимум для 150 предприятий, а привлеченные средства будут направлены на поддержку ВСУ.

Торги будут стартовать с балансовой стоимости актива, а окончательная цена будет определена на аукционе. Среди наиболее перспективных объектов приватизации — комбинаты хлебопродуктов и спиртовые заводы.

Она также напомнила, что «малая приватизация» теперь будет происходить по новым правилам в соответствии с законодательными изменениями.

"Новые правила определяют, что приватизируются целостные имущественные комплексы. При этом кредиторы получают гарантии возврата собственных средств. Сокращены сроки проведения приватизации. Это важно для потенциальных владельцев. Также сохраняем все разрешения и лицензии единых имущественных комплексов для новых владельцев. Растут гарантийные взносы, а оплата за актив будет производиться сразу после проведения аукциона. Это исключит попытки через суды затягивать приватизационный процесс.

В результате мы получим эффективного собственника, который сохранит профиль предприятия, рабочие места, инвестирует средства и будет развивать бизнес", — сообщила Юлия Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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