В сентябре в Украине стартует новая волна малой приватизации по новым правилам — Finance.ua
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В сентябре в Украине стартует новая волна малой приватизации по новым правилам

Казна и Политика
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В сентябре в Украине стартует новая волна малой приватизации по новым правилам
В сентябре в Украине стартует новая волна малой приватизации по новым правилам
В рамках «малой приватизации» в 2022 году государство планирует найти собственников как минимум для 150 предприятий. Вырученные средства будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.
Об этом в рамках национального телемарафона заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«В сентябре в Украине стартует новая волна малой приватизации. Наша стратегия стабильна — уменьшать роль государства в управлении предприятиями. Этим мы также аккумулируем экономические ресурсы для ускорения победы. Приватизация поможет оживить деловую активность, откроет путь к инвестированию, обеспечит украинцев рабочими местами. Сегодня более 3 тыс. предприятий находятся в государственной собственности, из них 1800 не ведут хозяйственной деятельности. Ожидаем, что новые частные собственники смогут перезапустить их», — отметила министр.
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В рамках малой приватизации 2022 года государство найдет инвесторов как минимум для 150 предприятий, а привлеченные средства будут направлены на поддержку ВСУ.
Торги будут стартовать с балансовой стоимости актива, а окончательная цена будет определена на аукционе. Среди наиболее перспективных объектов приватизации — комбинаты хлебопродуктов и спиртовые заводы.
Она также напомнила, что «малая приватизация» теперь будет происходить по новым правилам в соответствии с законодательными изменениями.
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"Новые правила определяют, что приватизируются целостные имущественные комплексы. При этом кредиторы получают гарантии возврата собственных средств. Сокращены сроки проведения приватизации. Это важно для потенциальных владельцев. Также сохраняем все разрешения и лицензии единых имущественных комплексов для новых владельцев. Растут гарантийные взносы, а оплата за актив будет производиться сразу после проведения аукциона. Это исключит попытки через суды затягивать приватизационный процесс.
В результате мы получим эффективного собственника, который сохранит профиль предприятия, рабочие места, инвестирует средства и будет развивать бизнес", — сообщила Юлия Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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