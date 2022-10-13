В сентябре «Укрпочта» выплатила 12,4 млн гривен помощи пассажирам эвакуационных поездов — Finance.ua

В сентябре «Укрпочта» выплатила 12,4 млн гривен помощи пассажирам эвакуационных поездов Сегодня 12:20 — Личные финансы

В сентябре «Укрпочта» выплатила 12,4 млн гривен помощи пассажирам эвакуационных поездов

В сентябре акционерное общество «Укрпочта» выплатило 12,4 млн гривен помощи от государства украинцам, которые эвакуировались поездами из зоны боевых действий.

Об этом говорится в сообщении компании.

«В сентябре „Укрпочта“ выплатила помощь от государства в размере 12,4 млн грн для 5,2 тыс. украинцев, эвакуировавшихся из районов проведения боевых действий. В сентябре выплаты производились на центральных железнодорожных вокзалах Львова, Днепра, а также привокзальных отделениях Хмельницкого. Также выплаты производились в Кропивницком», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество выплат — 7 млн гривен для почти 3 тыс. человек — было проведено для украинцев, которые эвакуировались во Львов. Еще более 3 млн гривен было выплачено переселенцам, остановившимся в Днепре.

Читайте также За август Укрпочта выплатила рекордные 17 млн грн пассажирам эвакуационных поездов

Отмечается, что, начиная с мая, работники «Укрпочты» ежедневно проводят денежные выплаты пассажирам эвакуационных поездов непосредственно на вокзалах.

Всего с начала запуска программы «Укрпочта» выдала почти 60 млн гривен помощи от государства более 25 тыс. внутренних переселенцев.

Справка Finance.ua:

«Укрпочта» в сотрудничестве с «Укрзализныцей» предоставляет беженцам денежные выплаты от государства прямо на вокзале;

украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, смогут получить от государства денежную компенсацию во время эвакуации — по 2 тыс. грн. каждому взрослому и по 3 тыс. грн. — на каждого ребенка или человека с инвалидностью;



с октября компенсация гражданам и организациям за временное размещение внутренних переселенцев увеличилась с 450 до 900 гривен в месяц.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.