В сентябре «Укрпочта» выплатила 12,4 млн гривен помощи пассажирам эвакуационных поездов — Finance.ua
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В сентябре «Укрпочта» выплатила 12,4 млн гривен помощи пассажирам эвакуационных поездов

Личные финансы
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В сентябре «Укрпочта» выплатила 12,4 млн гривен помощи пассажирам эвакуационных поездов
В сентябре «Укрпочта» выплатила 12,4 млн гривен помощи пассажирам эвакуационных поездов
В сентябре акционерное общество «Укрпочта» выплатило 12,4 млн гривен помощи от государства украинцам, которые эвакуировались поездами из зоны боевых действий.
Об этом говорится в сообщении компании.
«В сентябре „Укрпочта“ выплатила помощь от государства в размере 12,4 млн грн для 5,2 тыс. украинцев, эвакуировавшихся из районов проведения боевых действий. В сентябре выплаты производились на центральных железнодорожных вокзалах Львова, Днепра, а также привокзальных отделениях Хмельницкого. Также выплаты производились в Кропивницком», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество выплат — 7 млн гривен для почти 3 тыс. человек — было проведено для украинцев, которые эвакуировались во Львов. Еще более 3 млн гривен было выплачено переселенцам, остановившимся в Днепре.
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Отмечается, что, начиная с мая, работники «Укрпочты» ежедневно проводят денежные выплаты пассажирам эвакуационных поездов непосредственно на вокзалах.
Всего с начала запуска программы «Укрпочта» выдала почти 60 млн гривен помощи от государства более 25 тыс. внутренних переселенцев.

Справка Finance.ua:

  • «Укрпочта» в сотрудничестве с «Укрзализныцей» предоставляет беженцам денежные выплаты от государства прямо на вокзале;
  • украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, смогут получить от государства денежную компенсацию во время эвакуации — по 2 тыс. грн. каждому взрослому и по 3 тыс. грн. — на каждого ребенка или человека с инвалидностью;
  • с октября компенсация гражданам и организациям за временное размещение внутренних переселенцев увеличилась с 450 до 900 гривен в месяц.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Українські Новини
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