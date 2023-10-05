В сентябре объем торгов на бирже «Перспектива» вырос на 24% до 14,4 млрд гривен — Finance.ua

В сентябре объем торгов на бирже «Перспектива» вырос на 24% до 14,4 млрд гривен Сегодня 16:14 — Фондовый рынок

В течение сентября на ФБ «Перспектива» заключено 9,67 тыс. сделок на сумму 14,37 млрд гривен (+24% к августу 2023 г.), с начала года — 74,22 тыс. сделок на сумму 121,71 млрд гривен (+134% к январю-сентябрю 2022 г.).

Об этом свидетельствуют данные биржи.

Совокупно на фондовых биржах Украины в сентябре 2023 г. заключено 24,23 тыс. сделок на сумму 54,2 млрд гривен (+43% к августу 2023 г.), с начала года — 194,20 тыс. сделок на сумму 347,6 млрд гривен (+171% к январю-сентябрю 2022 г.)

В структуре торгов на ФБ «Перспектива» с начала года традиционно доминируют долговые инструменты: гособлигации — 87,71%, облигации предприятий, иностранных эмитентов и государств — 12,29%.

На биржевом фондовом рынке также наблюдаются торги преимущественно в долговом сегменте: гособлигации — 93,49%, облигации предприятий, иностранных эмитентов и государств — 6,49%, акции и ценные бумаги ИСИ — 0,02%.

Доля ФБ «Перспектива» в общем биржевом обороте в январе-сентябре составляет 35%, в т. ч. по гособлигациям 33%, по облигациям предприятий, иностранных эмитентов и государств — 66%, в общем количестве сделок — 38%.

Объем торгов на ФБ «Перспектива» в сентябре по сравнению с августом вырос на 24%, количество сделок — сократилось на 13%. 15,19% торгов проведено на рынке РЕПО, 1,16% - на рынке заявок, 83,65% - на адресном рынке.

Объем торгов на ФБ «Перспектива» по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в 2,3 раза, количество сделок — в 3,6 раза.

В течение сентября договоры на ФБ «Перспектива» заключались с 35 финансовыми инструментами (+3 к августу), с начала 2023 года — с 64 (-3 к январю-сентябрю 2022 г.).

По состоянию на 30.09.2023 г. количество ценных бумаг и других финансовых инструментов, допущенных к торгам на ФБ «Перспектива», составило 250, из них 157 — листинговые.

Как сообщали «Українські Новини», в течение августа на фондовой бирже «Перспектива» заключено 11,07 тыс. сделок на сумму 11,58 млрд гривен (-28% к июлю), с начала года — 64,54 тыс. сделок на сумму 107,34 млрд гривен (+121% к январю-августу 2022).

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.