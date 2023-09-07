В Sense SuperApp можно получить зарплату раньше — Finance.ua

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В Sense SuperApp можно получить зарплату раньше

Sense Bank продолжает задавать тренды на рынке финансовых услуг и с 7 сентября 2023 года запускает новый кредитный продукт для своих клиентов. Теперь все клиенты, которые получают заработную плату на счет в Sense Bank, могут оформить кредит «Зарплата раньше» прямо в цифровом банке Sense SuperApp за считанные минуты. Этими средствами можно будет воспользоваться, не дожидаясь привычной даты получения зарплаты. При этом открывать новую карту/счет не нужно — кредит предоставляется на тот же счет, на который обычно зачисляется заработная плата.

«Наша команда не останавливается и продолжает внедрять новые функции и удобные сервисы в мобильном приложении. Теперь каждый из сотен тысяч зарплатных клиентов Sense Bank при необходимости может использовать часть своей зарплаты раньше — заплатив банку за это символические 100 гривен», — подчеркивает Инна Тютюн, член правления, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank.

Среди других преимуществ услуги:

процентная ставка 0,01% годовых при погашении в течение льготного периода;

льготный период до 43 дней на все операции;

комиссия за предоставление кредита составляет 100 гривен в месяц и взимается только в том случае, если клиент воспользовался им;

автоматическое погашение кредита при зачислении заработной платы или других пополнений.

Кредитные средства доступны клиентам с 25 по 5 число включительно каждый месяц. Величина лимита зависит от размера заработной платы и может ежемесячно меняться в зависимости от суммы зачислений. Минимальная сумма кредита — 1000 грн, максимальная сумма — 20 000 грн. Детально ознакомиться с условиями можно по ссылке

Для оформления необходимо:

1. Активировать «Зарплату раньше» в приложении Sense SuperApp.

2. Ежемесячно получать Push-уведомления о доступности кредитных средств на счете.

3. Пользоваться кредитной линией при необходимости.

После закрытия кредита предложение снова может быть доступно, по желанию клиент сможет заключить сделку повторно в несколько касаний в мобильном приложении.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить Sense SuperApp до последней версии App Store или Google Play.

Sense Bank — один из системно важных банков Украины с 128 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 58 тыс юридических лиц и 86 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.

Сенс Банк По материалам:

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