В Саудовской Аравии построят необычный небоскреб кубической формы (фото) — Finance.ua
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В Саудовской Аравии построят необычный небоскреб кубической формы (фото)

Недвижимость
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Власти Саудовской Аравии собираются построить очередной необычный небоскреб на северо-западе от центра Эр-Рияда недалеко от дворца Мурабба.
В Саудовской Аравии построят необычный небоскреб кубической формы (фото)
Как сообщает Dezeen, проект носит название Мукааб, он будет иметь форму куба с высотой здания в 400 метров и по 400 метров с длиной и шириной.
Небоскреб должен стать новым лицом Эр-Рияда, он будет самым высоким домом в городе.
Фасад здания будет состоять из перекрывающихся треугольных форм. Более двух миллионов квадратных метров отдадут под торговые площади, разместят 100 тысяч жилых апартаментов и 9 тысяч гостиничных номеров.
В Саудовской Аравии построят необычный небоскреб кубической формы (фото)
Он будет включать в себя 80 развлекательных и культурных площадок, университет технологий и дизайна, многофункциональный иммерсивный театр и «культовый» музей. Здесь еще будут разные культурные и туристические достопримечательности, а также почти на всю высоту атриума обустроят спиралевидную башню.
По данным правительства Саудовской Аравии, строительство планируют завершить к 2030 году. Это один из нескольких мегапроектов, которые в настоящее время разрабатываются в Саудовской Аравии и финансируются Государственным инвестиционным фондом в рамках плана «Видение Саудовской Аравии 2030» по диверсификации экономики страны. Самым известным и наиболее спорным является проект Неом.
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По материалам:
Нерухомі
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