В Саудовской Аравии планируют построить полукилометровый небоскреб протяженностью 120 километров — Finance.ua
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В Саудовской Аравии планируют построить полукилометровый небоскреб протяженностью 120 километров

Технологии&Авто
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В Саудовской Аравии планируют построить полукилометровый небоскреб протяженностью 120 километров
В Саудовской Аравии планируют построить полукилометровый небоскреб протяженностью 120 километров
Издание The Wall Street Journal опубликовало концепт проекта «Зеркальная линия», который намерены построить в Саудовской Аравии по плану принца Мохаммеда. Это здания 480 метров в высоту, 120 километров в длину с запланированным населением до пяти миллионов человек и стоимостью до $1 трлн.
«Зеркальная линия» будет проходить через побережье, горы и пустыню. Сооружение в виде двух параллельных домов будет иметь внутри линию железной дороги, вертикальные фермы, стадионы и причалы для яхт.
В Саудовской Аравии планируют построить полукилометровый небоскреб протяженностью 120 километров
Это сооружение — один из ряда громких проектов в рамках «Ниом», проекта размером с Киевскую область, задуманного принцем Мохаммедом для диверсификации экономики Саудовской Аравии.
«Ниом», принадлежащий суверенному фонду благосостояния Саудовской Аравии, хочет привлечь иностранные инвестиции и создать тысячи новых рабочих мест.
В Саудовской Аравии планируют построить полукилометровый небоскреб протяженностью 120 километров
Первоначальная оценка «Зеркальной линии», проведенная в январе 2021 года, свидетельствовала, что строительство должно происходить поэтапно и может длиться 50 лет. Сотрудники «Ниом» в документе выразили несколько опасений. Люди могут избегать проживания в столь больших домах после пандемии, сооружение может изменить динамику грунтовых вод в пустыне и ограничить передвижение птиц и других животных.
По материалам:
Build Portal
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