В Саудовской Аравии был создан революционный метод опреснения воды — Finance.ua
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В Саудовской Аравии был создан революционный метод опреснения воды

Технологии&Авто
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Команда под руководством Научно-технологического университета имени короля Абдуллы (KAUST) разработала ультратонкие мембраны на основе полимеров, которые удаляют соль из морской воды более эффективно, чем любые существующие аналоги. Ю Хан, научный сотрудник KAUST и один из авторов технологии, объяснил, что существующие методики опреснения воды имеют множество недостатков.
Так, новейшие мембраны с углеродными нанотрубками и графеновым покрытием, которые должны были быть устойчивы к воздействию соли и мощному потоку воды, все же оказались непрактичными из-за сложностей в установке и использовании.
Хан и его коллеги представили миру альтернативу — мембраны с покрытием из мономера триэтинилбензола. Это позволило сформировать поверхность с ячейками субнанометрового размера, пропускающими воду и задерживающими соль.
Мембраны уже показали отличную работу в условиях прямого и обратного осмоса. В настоящее время команда работает над повышением механической прочности и химической устойчивости мембраны. После этого устройство будет запущено в серийное производство.
«Наша конечная цель — предоставить универсальную, надежную и многофункциональную платформу, способную выполнять множество задач, таких как ионное просеивание и обнаружение отдельных молекул», — говорит Хан.
По материалам:
ua.news
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