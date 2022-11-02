В ряде областей Украины утром ввели графики отключений света (список) — Finance.ua

В ряде областей Украины утром ввели графики отключений света (список) Сегодня 09:48 — Энергетика

В ряде областей Украины утром ввели графики отключений света (список)

В среду, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Список городов и областей, в которых ввели график отключения электроэнергии:

Киев

Киевская

Черниговская

Черкасская

Житомирская

Сумская

Харьковская

Полтавская области.

«Графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее», — напомнили в «Укрэнерго».

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов РФ.

Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго), посмотреть — можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго), посмотреть — здесь

УНІАН По материалам:

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