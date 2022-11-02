В ряде областей Украины утром ввели графики отключений света (список) — Finance.ua

В ряде областей Украины утром ввели графики отключений света (список)
В среду, 2 ноября, с 6 часов утра введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
Список городов и областей, в которых ввели график отключения электроэнергии:
- Киев
- Киевская
- Черниговская
- Черкасская
- Житомирская
- Сумская
- Харьковская
- Полтавская области.
«Графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее», — напомнили в «Укрэнерго».
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Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов РФ.
Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго), посмотреть — здесь.
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