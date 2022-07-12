В Ровенской области уже отменили лимиты на горючее — Finance.ua
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В Ровенской области уже отменили лимиты на горючее

Энергетика
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В Ровенской области ситуация с горючим улучшилась настолько, что отменены лимиты на продажу нефтепродуктов в одни руки, а очереди на АЗС уже практически отсутствуют.
Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.
«На отдельных заправках еще могут наблюдаться задержки со снабжением горючего, но мы на постоянной связи с операторами», — предупредил глава ОВА.
Ввиду стабилизации ситуации руководство области решило даже прекратить работу своего сервиса, через которое оно информировало о наличии горючего на АЗС.
В Киеве ситуация с горючим тоже улучшается, и отдельные операторы начали снимать ранее установленные лимиты на отпуск горючего. В частности, с 1 июля об этом заявила сеть АЗС WOG. Но снятие лимитов касается только участников программ лояльности этой сети.
Как сообщалось, проблемы с обеспечением горючим начались еще в конце апреля, после того, как россияне уничтожили единственный работающий в Украине нефтеперерабатывающий завод и нанесли серию ракетных ударов по нефтебазам, где хранились запасы горючего.

Дефицит горючего в Украине: почему так произошло и когда он закончится

По материалам:
Novyny.live
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