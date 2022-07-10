В России заявили о первой с 1991 года дефляции — Finance.ua
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В России заявили о первой с 1991 года дефляции

Мир
209
Согласно данным росстата, в годовом выражении инфляция замедлилась с 17,1% в мае до 15,9%.

Что такое дефляция

Это ситуация, когда в течение определенного промежутка времени падает уровень цен в экономике. Простыми словами, дефляция — это повышение покупательной способности национальной валюты.
Последствия дефляции:
  • Снижение потребительского спроса или отсроченный спрос, ведь люди ожидают еще большего снижения цен и не спешат покупать товары и услуги. Так что цены падают еще ниже.
  • Падение производства, следующее за падением спроса. Ведь зачем производить товар, который не покупают.
  • Закрытие предприятий, заводов, которые не могут «удержаться на плаву» из-за падения спроса.
  • Массовый рост безработицы из-за банкротства компаний и сокращения штатов. Как следствие, падение доходов населения.
  • Массовый отток инвестиций, что еще больше усугубляет ситуацию в экономике страны.
  • Многие активы обесцениваются.
  • Банки прекращают кредитование бизнеса и населения или дают деньги под неслыханно высокий процент.
Среди положительных моментов только краткосрочная эйфория от снижения цен на товары и услуги.

Почему в россии возникла дефляция

Основной причиной стало снижение цен на плодоовощную продукцию, которая подешевела на 9,6%. Цены на продовольственные товары в целом снизились на 1,2%, на непродовольственные — на 0,4%.
Российские эксперты объясняют это снижением потребительского спроса и укреплением рубля, что отразилось на стоимости товаров, чувствительных к курсу. При этом вероятность сохранения дефляции после августа крайне мала.
По материалам:
Телеканал 24
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