В россии ввели «откат» с иностранцев, продающих бизнес в рф — Finance.ua
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В россии ввели «откат» с иностранцев, продающих бизнес в рф

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На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в рф приняли решение пополнить бюджет за счет иностранцев, продающих свои активы на территории страны-агрессора.
Как сообщает РБК, компаниям из «недружественных» стран разрешат продать свои активы в россии, если они согласятся перечислить не менее 10% от сделки в виде добровольного взноса в федеральный бюджет.
Альтернативой этому может быть предоставление покупателю рассрочки платежа сроком до двух лет.
Такие требования разработала подкомиссия Минфина страны-агрессора по выдаче разрешений на Соглашения резидентов с зарубежными компаниями из «недружественных» стран, возглавляемая главой ведомства Антоном Силуановым. Чиновники утвердили в общей сложности четыре критерия.
Помимо выплаты в 10% суммы сделки в бюджет, компаниям нужно провести независимую оценку стоимости активов. Продать их можно будет только со скидкой в размере не менее 50% цены, установленной в ходе независимой оценки.
Война в Украине и заморозка российских активов
20 октября Великобритания заморозила российские активы в 20 миллиардов долларов.
29 октября в США была долгая дискуссия по поводу предстоящего замороженных активов рф. Демократическая партия предлагала финансировать Украину за счет арестованных активов рф, однако группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против.
По материалам:
УНІАН
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