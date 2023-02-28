В россии впервые сократилось количество машин у населения — Finance.ua

В россии впервые сократилось количество машин у населения Сегодня 17:21 — Технологии&Авто

На фоне нарастающего ухудшения ситуации в экономике россии зафиксировано сокращение количества автомобилей в самых богатых регионах — впервые в новейшей истории.

Об этом пишет издание «Коммерсантъ»

Как показывают официальные данные, в целом по стране темпы прироста личного автотранспорта снизились в три-четыре раза по сравнению с показателями прошлых лет. Но в Москве, Московской и Саратовской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и еще ряде регионов впервые за многие годы фиксируется сокращение количества автомобилей.

Так, в Москве за год легковой автопарк сократился на 16,6 тысячи единиц, в Подмосковье — на 11,1 тысячи, в Санкт-Петербурге — на 11 тысяч, в Саратовской области — на 7,9 тысячи.

Опрошенные эксперты объясняют необычную статистику общим падением продаж на автомобильном рынке и отъездом большого количества россиян из страны в прошлом году. Причем самая значительная эмиграция была как раз из богатых регионов.

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УНІАН По материалам:

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