В россии впервые сократилось количество машин у населения — Finance.ua
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В россии впервые сократилось количество машин у населения

Технологии&Авто
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На фоне нарастающего ухудшения ситуации в экономике россии зафиксировано сокращение количества автомобилей в самых богатых регионах — впервые в новейшей истории.
Об этом пишет издание «Коммерсантъ».
Как показывают официальные данные, в целом по стране темпы прироста личного автотранспорта снизились в три-четыре раза по сравнению с показателями прошлых лет. Но в Москве, Московской и Саратовской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и еще ряде регионов впервые за многие годы фиксируется сокращение количества автомобилей.
Так, в Москве за год легковой автопарк сократился на 16,6 тысячи единиц, в Подмосковье — на 11,1 тысячи, в Санкт-Петербурге — на 11 тысяч, в Саратовской области — на 7,9 тысячи.
Опрошенные эксперты объясняют необычную статистику общим падением продаж на автомобильном рынке и отъездом большого количества россиян из страны в прошлом году. Причем самая значительная эмиграция была как раз из богатых регионов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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