В россии возник дефицит контактных линз — Finance.ua
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В россии возник дефицит контактных линз

Сегодня 10:44Фондовый рынок
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В россии возник дефицит самых популярных контактных линз Acuvue, на долю которых приходится половина импорта этой продукции в страну.
Производитель — американская Johnson&Johnson на фоне высокого спроса ограничила отгрузку сетям, фактически введя квотирование, чтобы избежать «вымывания» товара. Из-за проблем с логистикой увеличились сроки поставки линз и других компаний, включая Bausch&Lomb, CooperVision, Alcon.
В сети «Оптик Сити» линзы Acuvue оформляются только по предзаказу, говорится на сайте сервиса. В интернет-магазине «Очкарик» обещают доставить линзы в пункт самовывоза в начале мая. В колл-центрах обеих сетей сообщили, что ожидают поставок в конце апреля.
Ограничения в поставках происходят на фоне повышенного спроса на линзы, потому что россияне покупают продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Так, у «Айкрафт оптики» спрос в марте год к году вырос в 1,5-2 раза, в «Интероптике» — в 2-2,5 раза, в «Счастливом взгляде» — в 3-4 раза. При этом, по данным Интероптики, цены на линзы в марте уже выросли на 15-20%. Производитель Acuvue увеличил на 25% оптовые цены на последующую закупку, назначенную на 18 апреля.
Дефицит будет расти, считают участники рынка, а цены продолжат расти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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