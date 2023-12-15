В россии в пятый раз за полгода повысили учетную ставку — Finance.ua

В россии в пятый раз за полгода повысили учетную ставку Сегодня 18:00

Совет директоров Центрального банка россии на своем заседании 15 декабря поднял ключевую ставку до 16% - в пятый раз за полгода.

Об этом сообщают российские СМИ.

16% - это самая высокая ключевая ставка с 2014 года.

«россия заканчивает год с самой высокой ключевой ставкой с 2014 года. Но тогда, как и весной 2022 года, Центробанк быстро снизил ставку, а сейчас об этом речь не идет. Напротив, Центробанк всячески убеждает рынок, что на этот раз высокие ставки сохранятся надолго», — пишет The Moscow Times.

Инфляция и инфляционные ожидания остаются высокими, требуя от ЦБ более жесткой политики. В ноябре инфляция оказалась максимальной с апреля 2022 года, а замедление недельной инфляции в начале декабря — лишь эпизодом: на второй неделе декабря рост цен снова ускорился, напоминает издание.

При этом экономика растет «существенно быстрее» прогнозов.

«Центробанк этому явно не рад. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии оказалось более значительным», — пишет The Moscow Times.

Центробанк также недоволен по-прежнему высокими темпами роста кредитования, особенно в корпоративном секторе.

Прогнозов по ставке в Центробанке не дают.

«Поскольку прогнозы приходится регулярно обновлять, Центробанк снова не дал сигнала о своих планах и обещал принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от того, как будет вести себя инфляция и экономика в целом», — говорится в публикации.

Економічна Правда По материалам:

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