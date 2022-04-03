В россии увеличатся цены на все: транспортные услуги стремительно дорожают — Finance.ua

В россии увеличатся цены на все: транспортные услуги стремительно дорожают

Вчера 15:45 — Мир

В россии увеличатся цены на все: транспортные услуги стремительно дорожают

Из-за санкций в россии логистические услуги уже подорожали на 12%, к концу года их стоимость вырастет на 32%. Это отразится на ценах на всю продукцию, ведь транспортные расходы есть у любого бизнеса, и они закладываются в конечную стоимость товара или услуги.

Подорожание напрямую связано с уходом из россии брендов, которые требовались для поддержки местного рынка перевозок, пишет VC.ru. В частности, речь идет об автопроизводителях, производителях упаковки и т.д.

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Только за последний месяц расходы на запчасти выросли на 87%. К концу года увеличение расходов на обслуживание техники достигнет 90%. Это связано, в частности с приостановкой работы сервисных контрактов с авторизованными центрами зарубежных производителей Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, пишет издание.

То есть раньше перевозчики могли оплачивать техническое обслуживание и ремонт по какому-либо абонементу раз в сезон. Пока такие услуги уже недоступны, оплачивать поломку при обращении в сервисный центр нужно сразу.

Себестоимость транспортировки подорожала на 10-12%, а стоимость обслуживания автомобилей — на 60%. Перевозчики уже просят помощи у государства.

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