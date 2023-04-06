В россии существенно подорожали автомобильные запчасти из-за запрета на импорт — Finance.ua

В россии существенно подорожали автомобильные запчасти из-за запрета на импорт Сегодня 04:38 — Технологии&Авто

В россии продолжают стремительно дорожать автозапчасти. Некоторые детали с января 2022 года выросли в цене на 30-100%.

Об этом сообщили на сайте Gazeta.ru.

Больше всего подорожали детали для автомобилей европейского производства. К 2022 году в рф все запчасти были дешевле. На их стоимость влияют «серые» поставщики товаров.

После начала полномасштабного вторжения в Украину из россии ушли большинство поставщиков запчастей для авто. С 2022 года насосы системы охлаждения, моторное масло и другие товары европейского производства запрещено ввозить в рф.

Сейчас россияне могут купить множество деталей с помощью посредников. Они прибавляют стоимость своих услуг к цене товаров.

Моторное масло и расходники от самых популярных производителей подорожали в рф почти вдвое с января 2022 года. В продаже часто встречаются бюджетные аналоги европейских товаров, но китайского производства.

Параллельно с ценами растет спрос на запчасти. За 2022 год он увеличился на 4,6%. Это связано с повышением среднего возраста подержанных автомобилей в рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.