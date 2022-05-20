В россии стали больше воровать автозапчасти — Finance.ua

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В россии стали больше воровать автозапчасти

Сегодня 20:18Криминал
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Крупнейшая страховая компания рф «Росгосстрах» заявила, что количество обращений клиентов о хищении запчастей и навесного оборудования автомобилей выросло на 47% с начала 2022 года.
Об этом сообщает Интерфакс.
Прежде всего, речь идет о краже отдельных легкосъемных деталей: зеркальных элементов, фар, запасных колес, колесных колпаков и др.
«Мы считаем, что это подтверждение наличия в стране повышенного спроса на б/у детали из-за роста цен и значительного дефицита новых запасных частей», — отмечает начальник управления выплат компании.
Также там добавили, что с учетом стоимости современных машин хищение даже одной детали означает серьезный ущерб автовладельцу.
По материалам: Економічна Правда
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