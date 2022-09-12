В россии решили производить собственные банкоматы: для этого собираются разбирать импортные на запчасти — Finance.ua

В россии решили производить собственные банкоматы: для этого собираются разбирать импортные на запчасти Сегодня 22:20

В россии ее Центральный банк разработал «дорожную карту» по выводу на рынок банкоматов собственного производства. Однако возможности самостоятельно производить аппараты нет, поэтому будут использовать запчасти из импортных.

Как стало известно «Коммерсанту» , два российских производителя — БФС и САГА — уже этой осенью предоставят крупнейшим банкам на тестирование первые образцы своей продукции. Если оно пройдет успешно, начнется серийное производство банкоматов, и уже в первом квартале следующего года банки получат несколько сотен. российских устройств.

По словам председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, производство банкоматов — довольно высокотехнологичная отрасль, обеспечить скорое импортозамещение в ней не получится, поэтому придется пользоваться существующими возможностями импорта, в частности «параллельного».

«До этого момента банки будут вынуждены использовать импортные аналоги или варианты отверточной сборки», — уверен он. Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что необходимости срочно выстраивать российское производство банкоматов нет вообще.

Отметим, что в ключевых секторах экономики страны-террориста наблюдается резкое падение производства. россия может столкнуться с более продолжительной и более глубокой рецессией по мере того, как влияние западных санкций будет распространяться на отрасли, на которые агрессор годами опирался в своей экономике.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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