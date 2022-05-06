В россии предложили повысить энерготарифы для «домашних» Bitcoin-майнеров — Finance.ua

Майнеры криптовалют в рф должны платить за электроэнергию по повышенному тарифу. Соответствующие методические указания разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет «Российская газета».
В чем дело? По данным регулятора, физлица зачастую пытаются зарабатывать на низких энерготарифах, добывая криптовалюты. Это создает перегрузку электросетей. Проблема особо актуальна для Иркутской области, Красноярского края и Дагестана.
Что предлагают? ФАС предлагает ввести определенный порог потребления электроэнергии, который отсечет бытовые нужды от коммерческих. Для этого антимонопольщики хотят подсчитать максимальное количество киловатт-часов, который тратит житель квартиры или дома при активном использовании бытовой техники.