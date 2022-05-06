В россии предложили повысить энерготарифы для «домашних» Bitcoin-майнеров — Finance.ua
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В россии предложили повысить энерготарифы для «домашних» Bitcoin-майнеров

Сегодня 05:58Технологии&Авто
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Майнеры криптовалют в рф должны платить за электроэнергию по повышенному тарифу. Соответствующие методические указания разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет «Российская газета».
В чем дело? По данным регулятора, физлица зачастую пытаются зарабатывать на низких энерготарифах, добывая криптовалюты. Это создает перегрузку электросетей. Проблема особо актуальна для Иркутской области, Красноярского края и Дагестана.
Что предлагают? ФАС предлагает ввести определенный порог потребления электроэнергии, который отсечет бытовые нужды от коммерческих. Для этого антимонопольщики хотят подсчитать максимальное количество киловатт-часов, который тратит житель квартиры или дома при активном использовании бытовой техники.

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Потребление сверх этой нормы будет оплачиваться по более высоким тарифам. Каждый регион должен самостоятельно установить лимиты с учетом местных особенностей.
Эксперты считают, что нововведение значительно снизит интерес к майнингу и прочим видам домашнего заработка на электроэнергии.
По материалам: Forklog
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