В россии предложили национализировать имущество иностранных компаний, ушедших с российского рынка — Finance.ua
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В россии предложили национализировать имущество иностранных компаний, ушедших с российского рынка

Сегодня 17:31Фондовый рынок
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В россии предложили национализировать имущество иностранных компаний, ушедших с российского рынкаВ россии предложили национализировать имущество иностранных компаний, ушедших с российского рынка
В правящей партии России предложили национализировать производственные мощности иностранных компаний, сообщающих о закрытии производств.
Андрей Турчак, секретарь Генерального совета Партии Единая россия, предложил национализировать имущество иностранных компаний, сообщающих о закрытии производств в РФ.
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«Такие действия западных компаний не что иное, как умышленное банкротство», — считает Турчак.
По его словам, Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. В качестве примеров он упомянул Valio и Paulig (обе Финляндия), а также Fazer.
«Во всех случаях речь идет о сугубо политическом решении. Цена которого — большое количество уволенных российских рабочих», — отметил он.
О прекращении поставок и инвестиций в Россию уже заявили производители пива Carlsberg и Heineken, спортивная одежда Nike, Аdidas и Puma, автопроизводители и многие другие.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: НВ
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