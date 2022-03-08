В россии предложили национализировать имущество иностранных компаний, ушедших с российского рынка — Finance.ua

В россии предложили национализировать имущество иностранных компаний, ушедших с российского рынка

Сегодня 17:31 — Фондовый рынок

В россии предложили национализировать имущество иностранных компаний, ушедших с российского рынка

В правящей партии России предложили национализировать производственные мощности иностранных компаний, сообщающих о закрытии производств.

Андрей Турчак, секретарь Генерального совета Партии Единая россия, предложил национализировать имущество иностранных компаний, сообщающих о закрытии производств в РФ.

«Такие действия западных компаний не что иное, как умышленное банкротство», — считает Турчак.

По его словам, Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. В качестве примеров он упомянул Valio и Paulig (обе Финляндия), а также Fazer.

«Во всех случаях речь идет о сугубо политическом решении. Цена которого — большое количество уволенных российских рабочих», — отметил он.

О прекращении поставок и инвестиций в Россию уже заявили производители пива Carlsberg и Heineken, спортивная одежда Nike, Аdidas и Puma, автопроизводители и многие другие.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью