В россии посчитали, что из-за необходимости ее облета перевозчики тратят почти 38 миллионов долларов каждую неделю — Finance.ua

В россии посчитали, что из-за необходимости ее облета перевозчики тратят почти 38 миллионов долларов каждую неделю

Сегодня 07:35 — Фондовый рынок

В россии посчитали, что из-за необходимости ее облета перевозчики тратят почти 38 миллионов долларов каждую неделю

В Минтрансе рф посчитали, что дополнительные расходы перевозчиков 19 стран, для которых россия закрыла транзит над ее территорией, составляют более 37,5 миллионов долларов еженедельно.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

По их мнению, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей.

Напомним, западные страны наложили санкции на авиасферу россии. Они включают в себя запрет на технологии и запчасти, а также закрытие для российских рейсов возможность пролетать и садиться на территории этих стран.

российскими авиавластями введены зеркальные ограничения на использование воздушного пространства россии гражданскими воздушными судами зарубежных авиакомпаний.

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