В россии посчитали, что из-за необходимости ее облета перевозчики тратят почти 38 миллионов долларов каждую неделю — Finance.ua

По их мнению, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей.
Напомним, западные страны наложили санкции на авиасферу россии. Они включают в себя запрет на технологии и запчасти, а также закрытие для российских рейсов возможность пролетать и садиться на территории этих стран.
российскими авиавластями введены зеркальные ограничения на использование воздушного пространства россии гражданскими воздушными судами зарубежных авиакомпаний.