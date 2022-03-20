В россии посчитали, что из-за необходимости ее облета перевозчики тратят почти 38 миллионов долларов каждую неделю — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В россии посчитали, что из-за необходимости ее облета перевозчики тратят почти 38 миллионов долларов каждую неделю

Сегодня 07:35Фондовый рынок
42
В россии посчитали, что из-за необходимости ее облета перевозчики тратят почти 38 миллионов долларов каждую неделюВ россии посчитали, что из-за необходимости ее облета перевозчики тратят почти 38 миллионов долларов каждую неделю
В Минтрансе рф посчитали, что дополнительные расходы перевозчиков 19 стран, для которых россия закрыла транзит над ее территорией, составляют более 37,5 миллионов долларов еженедельно.
Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
По их мнению, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей.
Напомним, западные страны наложили санкции на авиасферу россии. Они включают в себя запрет на технологии и запчасти, а также закрытие для российских рейсов возможность пролетать и садиться на территории этих стран.
российскими авиавластями введены зеркальные ограничения на использование воздушного пространства россии гражданскими воздушными судами зарубежных авиакомпаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.