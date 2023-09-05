В россии оштрафовали Tinder и Twitch за отказ локализовать данные — Finance.ua

В россии оштрафовали Tinder и Twitch за отказ локализовать данные Сегодня 19:47 — Мир

В россии оштрафовали Tinder и Twitch за отказ локализовать данные

Российский суд оштрафовал группу Match Group, управляющую сервисом знакомств Tinder, на 104 тыс. долл. и стриминговый сервис Twitch на 135 тыс. долл. за повторную неспособность локализовать данные в соответствии с законодательством рф.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что стриминговый видеосервис Twitch был оштрафован на 13 млн рублей (135 тыс. долл.) за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в базах данных на территории россии.

За соответствующее правонарушение суд также оштрафовал группу Match Group, управляющую сервисом знакомств Tinder, на 10 млн руб. (104 тыс. долл.).

В первый раз российский суд оштрафовал Twitch и Tinder за отказ локализовать данные летом 2022 года. В обоих случаях штрафы составили по 2 млн рублей.

Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории россии. Требование применяется к иностранным компаниям, не имеющим физического присутствия в россии. Отказ от выполнения предписаний законодательства может грозить ресурсам блокировкой на территории россии.

Економічна Правда По материалам:

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