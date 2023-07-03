В россии могут возникнуть проблемы с бензином — экономист Сегодня 20:39

Российская нефтеперерабатывающая отрасль может испытывать проблемы с изготовлением бензина, поскольку специальные реагенты для переработки покупали в США.

Как заявил кандидат экономических наук Иван Усс в эфире Эспресо , санкции работают против россии.

«О проблемах с горючим — они в россии вполне возможны. Для того чтобы его получать, российская нефтеперерабатывающая отрасль использовала реагенты, которые она покупала прежде всего в США. Из-за санкций они их покупать не могут», — сказал он.

Усс добавил, что возникает ситуация, о которой предупреждал в 2014−15 годах один из российских финансистов.

«Он говорил о том, что нефть может быть очень дорогой, но из-за того, что она зависит от реагентов, рф ничего не получит от этого. Потому что нефть невозможно будет переработать в бензин. Это также будет влиять на бензин на АЗС в самой россии», — подытожил экономист.

Нефтяные санкции против рф

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую из россии нефть на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут предоставлять услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 г. также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер рф Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно, что россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

УНІАН По материалам:

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