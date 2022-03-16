В россии люди побежали скупать китайские смартфоны — Finance.ua

В россии люди побежали скупать китайские смартфоны

Сегодня 22:17

Продажи китайских смартфонов в россии в начале марта выросли в два раза.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о брендах Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme. Устройства Xiaomi остаются в дефиците с конца 2021 года.

«С начала конфликта на Украине россияне активно скупали самые популярные модели смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, а потом переключились на более бюджетные устройства, которые остались в наличии», — пишет издание.

С 28 февраля по 13 марта продажи смартфонов китайских брендов в России выросли в два раза по сравнению с двумя предыдущими неделями, рассказали «Ъ» в МТС.

По данным компании, продажи устройств Huawei за первые две недели марта увеличились на 300%, Oppo и Vivo — на 200%, ZTE — на 100%, а Realme — на 80%.

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