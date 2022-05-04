В россии из-за санкций продолжает падать переработка нефти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В россии из-за санкций продолжает падать переработка нефти

Сегодня 22:37Энергетика
33
На фоне санкций ЕС и США против россии после ее вторжения в Украину объем переработки нефти в россии продолжает сокращаться — в апреле он уменьшился на 7% по отношению к марту, до 670 тыс. тонн в сутки.
Об этом пишет «Коммерсант».
«Причем в пределах месяца динамика тоже была отрицательной: как сообщало издание 19 апреля, она составляла 675 тыс. тонн в сутки. В Минэнерго еще тогда связывали снижение переработки нефти по отношению к прошлому месяцу прежде всего с ремонтными работами на НПЗ, отмечая, что «это ежегодное традиционное небольшое снижение первичной переработки в апреле-мае», — говорится в статье.
Место для вашей рекламы
«Значительное снижение уровня среднесуточной нефтепереработки продемонстрировали Уфимский НПЗ и ТАИФ-НК, которые стоят в технологическом простое с 1 и 8 апреля соответственно; Туапсинский НПЗ „Роснефти“, который ушел на горячую циркуляцию еще в середине марта», — отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета».
Существенное падение загрузки сырьем наблюдалось также на Комсомольском, Ачинском, Ангарском НПЗ «Роснефти», добавляют аналитики.
В то же время, ряд НПЗ увеличили загрузку: Киришский («Сургутнефтегаз»), Омский («Газпром нефть»), Новошахтинский («Петон Инвест Технолоджи» Игоря Мнушкина), Нижегородский (ЛУКОЙЛ) и Яйский заводы Нефтехимсервис Юрия Кушнерова и Александра Говора.
Ключевой причиной снижения нефтепереработки стали санкции США и ЕС, усложнившие экспорт отечественной нефти и нефтепродуктов.
По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.