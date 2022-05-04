В россии из-за санкций продолжает падать переработка нефти — Finance.ua

В россии из-за санкций продолжает падать переработка нефти

Сегодня 22:37 — Энергетика

На фоне санкций ЕС и США против россии после ее вторжения в Украину объем переработки нефти в россии продолжает сокращаться — в апреле он уменьшился на 7% по отношению к марту, до 670 тыс. тонн в сутки.

Об этом пишет «Коммерсант».

«Причем в пределах месяца динамика тоже была отрицательной: как сообщало издание 19 апреля, она составляла 675 тыс. тонн в сутки. В Минэнерго еще тогда связывали снижение переработки нефти по отношению к прошлому месяцу прежде всего с ремонтными работами на НПЗ, отмечая, что «это ежегодное традиционное небольшое снижение первичной переработки в апреле-мае», — говорится в статье.

«Значительное снижение уровня среднесуточной нефтепереработки продемонстрировали Уфимский НПЗ и ТАИФ-НК, которые стоят в технологическом простое с 1 и 8 апреля соответственно; Туапсинский НПЗ „Роснефти“, который ушел на горячую циркуляцию еще в середине марта», — отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета».

Существенное падение загрузки сырьем наблюдалось также на Комсомольском, Ачинском, Ангарском НПЗ «Роснефти», добавляют аналитики.

В то же время, ряд НПЗ увеличили загрузку: Киришский («Сургутнефтегаз»), Омский («Газпром нефть»), Новошахтинский («Петон Инвест Технолоджи» Игоря Мнушкина), Нижегородский (ЛУКОЙЛ) и Яйский заводы Нефтехимсервис Юрия Кушнерова и Александра Говора.

Ключевой причиной снижения нефтепереработки стали санкции США и ЕС, усложнившие экспорт отечественной нефти и нефтепродуктов.

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