В россии цены на новые авто возросли на 40% — Finance.ua
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В россии цены на новые авто возросли на 40%

Сегодня 14:35Технологии&Авто
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Новые автомобили в рф на фоне девальвации рубля и прекращения поставок подорожали в среднем на 40% за март.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос, проведенный среди дилеров, и на данные «Автостата».
Наиболее сильное подорожание — до 60% — касается премиальных машин, поставки которых в рф ограничены не только из-за проблем с логистикой, но и санкций США, ЕС и Японии.
По данным «Автостата», у 26 официально представленных на рынке рф автоконцернов, не удаливших прайс-листы с сайтов, машины подорожали на 35-45%.
«В марте в два раза дорожала и Lada — АвтоВАЗ, по данным Автостата, повысил цены на 11-47% в зависимости от модели и комплектации. Стоимость самой популярной иномарки Kia возросла на 24-39%», — говорится в статье.
Активнее всего, в среднем на 50-60%, дорожали автомобили верхнего ценового сегмента.
При этом доступность премиальных автомобилей значительно ниже, поскольку США, ЕС и Япония ввели запрет на новые поставки.
«Именно здесь — основной дефицит, который будет усиливаться с каждым днем, и мы уже это чувствуем», — говорят участники рынка.
«По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет», — добавляют дилеры.
Продажи автомобилей американских, европейских и японских марок в марте в рф практически остановились из-за отсутствия новых поставок, а цены в автосалонах выросли в разы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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