В россии бизнес-клиенты банков переходят на юани — Finance.ua

российские банки зафиксировали резкий срос остатков на счетах юрлиц в юанях — в марте бизнес-клиенты активно переводили в юани средства со счетов в евро и долларах, а также открывали новые счета именно в китайской валюте.
Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на опрос среди крупных банков.
Согласно опросу издания среди крупных банков, в марте их бизнес-клиенты начали активно открывать счета в юанях, а также резко увеличивать остатки на счетах в китайской валюте, в том числе, конвертируя средства со счетов в долларах и евро.
«В частности, с начала года в Тинькофф-банке объем средств на счетах в юанях увеличился примерно в восемь раз, в МТС-банке — вчетверо. За год в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) остатки на счетах клиентов выросли в четыре раза, корпоративных клиентов МКБ — в несколько раз. В банке „Санкт-Петербург“ в марте количество открытых корпоративных счетов в юанях выросло почти в 3,5 раза, а количество контрактов в китайской валюте удвоилось», — пишет «Коммерсант».
Почему переходят на юань?
Источник издания в системно значимом банке говорит, что в марте каждый третий новый валютный счет открывался в юанях.
Как пишут в УБРиР, такая динамика связана с санкциями в отношении нескольких крупных государственных и частных банков, ограничивающих перевод средств в иностранные банки. А также с необходимостью поиска новых партнеров для бизнеса, которые могли бы стать альтернативой европейским поставщикам.
«В условиях ограничений многие компании видят проведение расчетов в юанях более стабильным и предсказуемым», — говорят в МТС-банке.
Компании аккумулируют средства «под цель выполнения обязательств по заключенным внешнеторговым контрактам», добавили в МКБ.
«Часть клиентов переводят взаиморасчеты с китайскими компаниями с долларов на юани, часть сразу начинает работать в этой валюте по просьбе поставщика», — говорят в Тинькофф-банке.
По данным Тинькофф-банка, в прошлом году доля платежей бизнеса в юанях в Китай составляла 15-25%, сейчас достигла 25-30% по количеству платежей и 30-40% по сумме.
Среди компаний, использующих юани в расчетах, в большей степениимпортеры, говорят в МКБ. А в Тинькофф-банке отмечают, что на расчеты в юанях переходят компании, занимающиеся оптовой торговлей.