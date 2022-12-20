В Риге продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев — Finance.ua
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В Риге продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев

Мир
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В Риге продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев
В Риге продлили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев
Остановившиеся в Риге беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться городским транспортом. И эту инициативу власти Латвии решили продлить еще на полгода.
Следовательно, до конца июня 2023 года для украинцев будет действовать безбилетный проезд в общественном транспорте Риги. Правда, эти поправки в правила еще должны принять на заседании совета и одобрить Министерство охраны окружающей среды и регионального развития.

Бесплатный проезд для украинцев в Риге

Сейчас в столице Латвии действуют льготы на проезд в общественном транспорте для граждан Украины, согласно которым они могут бесплатно пользоваться автобусами и трамваями до 31 декабря 2022 года. Эти правила действуют для украинцев, зарегистрированных в Рижском центре поддержки жителей.
А после принятия поправок действие льгот продлится до конца июня 2023 года. Беженцы могут бесплатно пользоваться столичным транспортом по получении электронного проездного билета.
Получить электронный билет и 100% скидку на проезд в коммунальном транспорте можно в центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme и в Рижском центре поддержки украинцев, расположенном по адресу ул. Амату, 4. Льготы предоставляют при наличии документов и распечатки с персональным кодом, который присваивают в Латвии.
По материалам:
Телеканал 24
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