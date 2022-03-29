В рф утвердили правила отсрочки айтишников от армии — Finance.ua

В рф утвердили правила отсрочки айтишников от армии

Сегодня 19:13

На фоне массового выезда IT-специалистов из рф правительство страны утвердило им порядок отсрочки от службы в армии.

Постановление подписал премьер-министр рф Михаил Мишустин, пишет The Bell.

Так, на отсрочку от службы в армии рф могут претендовать:

молодежь до 27 лет с высшим образованием и опытом работы в IT-компаниях не менее одного года;

специалисты со стажем менее одного года, если они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность.

"Компании должны сформировать и прислать список претендентов на отсрочку в Минцифры не позднее 1 мая. Ведомство направит обобщенный перечень в Минобороны, где сформируют и отправят итоговые списки в военкоматы.

Кроме того, есть перечень специальностей и направлений подготовки, позволяющих претендовать на отсрочку. Это математика, прикладная информатика и др.", — пишет издание.

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