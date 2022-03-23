В рф упало количество выданных потребительских кредитов на 60-75% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В рф упало количество выданных потребительских кредитов на 60-75%

Сегодня 15:13
39
После 24 февраля началось стремительное падение выдачи потребительских кредитов. Количество заявок заемщиков снизилось вдвое, выдачи упали еще больше — на 60-75%.
«Клиенты не готовы брать кредиты по высоким ставкам (от 20%), а банки усиливают риск-политику на фоне нестабильной ситуации с доходами населения», — отмечает издание. Таким образом доходы банков могут снизиться на 30–40% по итогам года.
28 февраля Банк россии поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, что привело к росту ставок по всем основным банковским продуктам, в том числе и кредитам.
Из-за санкций российские банки могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022-2023 годах. По актуальному межбанковскому курсу это свыше 3,3 миллиарда долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.