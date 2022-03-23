В рф упало количество выданных потребительских кредитов на 60-75% — Finance.ua

В рф упало количество выданных потребительских кредитов на 60-75%

Сегодня 15:13

После 24 февраля началось стремительное падение выдачи потребительских кредитов. Количество заявок заемщиков снизилось вдвое, выдачи упали еще больше — на 60-75%.

«Клиенты не готовы брать кредиты по высоким ставкам (от 20%), а банки усиливают риск-политику на фоне нестабильной ситуации с доходами населения», — отмечает издание. Таким образом доходы банков могут снизиться на 30–40% по итогам года.

28 февраля Банк россии поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, что привело к росту ставок по всем основным банковским продуктам, в том числе и кредитам.

Из-за санкций российские банки могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022-2023 годах. По актуальному межбанковскому курсу это свыше 3,3 миллиарда долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.