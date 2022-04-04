В рф ритейлеры и рестораторы приостанавливают открытие новых точек — Finance.ua

В рф ритейлеры и рестораторы приостанавливают открытие новых точек

Сегодня 20:46

В рф крупные ритейлеры и рестораны приостановили или отказались от открытия новых точек из-за проблем с поставкой нового оборудования.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники рынка.

Так, открытие новых магазинов приостановили X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Дикси» Gloria Jeans, 12storeez и ряд других ретейлеров. Источники издания объяснили это перебоями в снабжении оборудованием для торговых помещений, в том числе холодильников и касс.

«Многие новые контракты с арендодателями в этом году сорвались. Например, „Перекресток“ приостановил открытие шести магазинов в торговых центрах, Polaris и „Доктор Столетов“ также отказались открывать новые точки», — подтвердила глава ретейл-департамента CBRE в России Марина Малахатько.

Она отметила, что то же происходит и с ресторанами: например, сеть «Хачапури» поставила на паузу открытие своего заведения в ТЦ «Океания».

Вице-президент Федерации отельеров и рестораторов Сергей Миронов признал, что компании действительно не могут получить импортное оборудование в срок, хотя все уже оплачено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.