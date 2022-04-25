В рф растет дефицит дорогостоящих лекарств — Finance.ua

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В рф растет дефицит дорогостоящих лекарств

Сегодня 13:27Мир
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В рф растет дефицит дорогостоящих лекарствВ рф растет дефицит дорогостоящих лекарств
К началу апреля Минздрав рф почти исчерпал предусмотренный на этот год бюджет на закупку лекарств в рамках госпрограммы по 14 высокозатратным нозологиям — дефицит финансирования программы растет.
Об этом пишет «Коммерсантъ».
«На начало апреля Минздрав почти исчерпал предусмотренный на этот год бюджет на закупку лекарств в рамках госпрограммы по 14 высокозатратным нозологиям. Но закрыть полностью потребности в средствах не удалось, поэтому структура министерства объявила дополнительные госзакупки на 23 млрд руб. за счет денег, выделенных на 2023−2024 гг. Дефицит финансирования программы нарастает: в прошлом году правительству уже пришлось выделить дополнительно 9 млрд руб.», — говорится в статье.
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Согласно материалам госзакупок, ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрав рф готов потратить на покупку лекарств для лечения гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза в этом году 23 млрд руб. из средств, заложенных в бюджет 2023-2024 годов.
«Эти заболевания входят в программу «14 высокозатратных нозологий», — пишет издание.
Такая практика связана с недофинансированием программы, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулёв.
В 2021 году ВСП оценивал дефицит программы с учетом необходимости преждевременных закупок на первый квартал следующего года в 20 млрд руб.
В Минздраве рф сообщили, что закупки по 14 ВЗН проводятся в соответствии с заявленной потребностью регионов, «в том числе с целью обеспечения переходного остатка на последующие периоды». Все пациенты будут обеспечены в полном объеме, уверяют в министерстве.
По материалам: Економічна Правда
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