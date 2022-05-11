В рф продажи легковых автомобилей рухнули на 80% — Finance.ua

Продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей в россии в апреле упали на 78,5% — еще больше, чем прогнозировалось.
Об этом сообщает российское СМИ «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.
Так, в прошлом месяце в рф было продано 32 706 таких автомобилей.
Продажи АвтоВАЗа в апреле упали на 78%, за четыре месяца с начала года продажи снизились на 50%, до 61 218 автомобилей. Как сообщалось ранее, французский автоконцерн Renault передаст свою долю в 68% в АвтоВАЗе Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ».
Продажи «Соллерс Авто» в прошлом месяце упали на 42,2%, за четыре месяца — на 14,4%, до 11 258 авто. У группы в россии есть совместные предприятия с Ford (ООО «Соллерс Форд», Елабуга), Mazda («ООО Мазда Соллерс Мануфекчуринг Рус», Владивосток) и Isuzu (ООО «Исузу Соллерс», Ульяновск).
Отмечается, что продажи стали сокращаться на фоне ухода иностранных автопроизводителей из рф. Ранее ассоциация прогнозировала, что в 2022 году продажи новых автомобилей в рф могут сократиться на 50%, до 800 тысяч штук, что станет самым большим падением российского авторынка за всю его историю.
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