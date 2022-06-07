В рф придумали, как российские банки могут получить доступ к замороженным средствам — Finance.ua

В рф придумали, как российские банки могут получить доступ к замороженным средствам

Сегодня 18:00 — Мир

В россии придумали схему, как государственным банкам обойти западные санкции и получить доступ к замороженным активам.

Для этого предлагается создавать отдельные компании и перекладывать на них определенные обязательства.

Как сообщили российские СМИ, план придумали в Минэкономразвития рф. В нем указано, что государственные банки смогут выделить отдельную компанию и перевести на нее замороженное имущество и другие активы. На эту же фирму переложат обязательства перед иностранными лицами из «недружественных держав».

Читайте также Замороженные в Ирландии активы россиян передадут на восстановление Украины

Компании будут платить с помощью заблокированных средств, благодаря чему банки из рф получат доступ к использованию этих денег и обойдут санкции.

По словам старшего партнера ФБК Legal Александра Ермоленко, иностранные кредиторы будут требовать средства с юридических лиц, на которые переложили обязательства. А банки не будут задействованы в судебных процессах или арестах. Ермоленко назвал схему полностью законной.

Напомним, во многих западных странах присутствуют замороженные российские активы:

во Франции общая сумма превысила $23 млрд,

в Швейцарии — $7,5 млрд,

в США — более $300 млрд. Штаты уже рассматривают возможность передать Украине замороженные деньги.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.