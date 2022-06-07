В рф придумали, как российские банки могут получить доступ к замороженным средствам — Finance.ua
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В рф придумали, как российские банки могут получить доступ к замороженным средствам

Сегодня 18:00Мир
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В россии придумали схему, как государственным банкам обойти западные санкции и получить доступ к замороженным активам.
Для этого предлагается создавать отдельные компании и перекладывать на них определенные обязательства.
Как сообщили российские СМИ, план придумали в Минэкономразвития рф. В нем указано, что государственные банки смогут выделить отдельную компанию и перевести на нее замороженное имущество и другие активы. На эту же фирму переложат обязательства перед иностранными лицами из «недружественных держав».
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Компании будут платить с помощью заблокированных средств, благодаря чему банки из рф получат доступ к использованию этих денег и обойдут санкции.
По словам старшего партнера ФБК Legal Александра Ермоленко, иностранные кредиторы будут требовать средства с юридических лиц, на которые переложили обязательства. А банки не будут задействованы в судебных процессах или арестах. Ермоленко назвал схему полностью законной.
Напомним, во многих западных странах присутствуют замороженные российские активы:
  • во Франции общая сумма превысила $23 млрд,
  • в Швейцарии — $7,5 млрд,
  • в США — более $300 млрд. Штаты уже рассматривают возможность передать Украине замороженные деньги.
По материалам: УНІАН
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