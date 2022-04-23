В рф предложили ввозить технику Apple и авто Tesla в рамках параллельного импорта — Finance.ua

В рф предложили ввозить технику Apple и авто Tesla в рамках параллельного импорта

Сегодня 19:36 — Мир

Министерство промышленности и торговли рф подготовило перечень продукции, которую предлагается ввозить в россию в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на копию приказа Минпромторга рф.

Ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов. Существенное место в перечне заняли автомобили, в частности Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer.

В список также вошли двигатели Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Также министерство предложило разрешить параллельный импорт телефонов и техники Apple, Samsung, Sony, Asus, Intel, HP, Panasonic, Nokia, бытовой технике Electrolux, Siemens, Miele, Dyson, игровых приставок PlayStation, X-Box, Nintendo.

В перечне упоминается оборудование для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, железнодорожного и судоходного транспорта, сельского хозяйства, лесопереработки и других отраслей.

В министерстве промышленности отметили, что документ находится на регистрации в минюсте рф.

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