В рф ожидают падения рынка страхования из-за ухода иностранных компаний — Finance.ua
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В рф ожидают падения рынка страхования из-за ухода иностранных компаний

Сегодня 13:41Страхование
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В россии рынок страхования может серьезно сократиться за счет снижения сборов по добровольному страхованию.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
Так, эксперты ожидают, что этот сегмент снизится на 10-30% на фоне роста процентных ставок, ухода иностранных компаний и снижения востребованности у клиентов.
Отмечается, что больше всего пострадает банковское страхование, страхование выезжающих за границу и ответственности.
В меньшей степени снижение коснется автокаско и добровольного медицинского страхования, компенсирующих потерю спроса ростом стоимости.
По оценке управляющего директора страховых рейтингов агентства «Эксперт РА» Алексея Янина, объем страховых премий в сегменте добровольного страхования за год может снизиться на 10-20%, тогда как объем сегмента обязательного страхования останется на уровне прошлого года или сократится незначительно.
В «Совкомбанке страховании» ожидают снижения добровольного страхования на 15-30% в зависимости от ситуации в рф.
Кстати, на Finance.ua действуют такие сервисы страхования, которыми вы можете воспользоваться онлайн.

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По материалам: Економічна Правда
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