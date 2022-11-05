В рф официально признали падение реальных доходов населения третий квартал подряд — Finance.ua

В рф официально признали падение реальных доходов населения третий квартал подряд Сегодня 15:34 — Казна и Политика

В 3 квартале 2022 года снижение реальных наличных доходов населения рф составило 3,4% в годовом измерении.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Во 2 квартале года показатель сократился на 0,8% в годовом исчислении, в 1 — на 1,2%.

В целом за январь-сентябрь 2022 года реальные доходы населения рф снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

При этом Минэкономразвития рф прогнозирует снижение реальных имеющихся доходов населения рф на 2,2% в 2022 году с последующим ростом на 1,6% в 2023 году.

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Економічна Правда По материалам:

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