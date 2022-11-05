В рф официально признали падение реальных доходов населения третий квартал подряд — Finance.ua
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В рф официально признали падение реальных доходов населения третий квартал подряд

Казна и Политика
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В 3 квартале 2022 года снижение реальных наличных доходов населения рф составило 3,4% в годовом измерении.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Во 2 квартале года показатель сократился на 0,8% в годовом исчислении, в 1 — на 1,2%.
В целом за январь-сентябрь 2022 года реальные доходы населения рф снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
При этом Минэкономразвития рф прогнозирует снижение реальных имеющихся доходов населения рф на 2,2% в 2022 году с последующим ростом на 1,6% в 2023 году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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