В рф дорожает Apple: ноутбуки на 46-142%, iPhone на 24-34% — Finance.ua
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В рф дорожает Apple: ноутбуки на 46-142%, iPhone на 24-34%

Сегодня 12:19Мир
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В рф дорожает Apple: ноутбуки на 46-142%, iPhone на 24-34%В рф дорожает Apple: ноутбуки на 46-142%, iPhone на 24-34%
Цены на iPhone в россии за последние три недели поднялись на 24–34%, на планшеты — на 13–34%, на модели ноутбуков Apple — на 46–142%.
Об этом следует из исследования Price.ru, сообщает kommersant.
Максимально взлетели цены на ноутбуки Apple, поскольку в России много профессий, от продуктовых дизайнеров до аналитиков, работающих на операционной системе iOS.
Так, мы видим, что некоторые модели подорожали в 2-2,4 раза, например, средняя цена MacBook Pro MK1E3 составила рекордные 480,1 тыс. рублей, а MacBook Z11B0004T — 302,7 тыс. рублей", — говорится в исследовании.
Из всей продукции Apple меньше всего подорожали планшеты, цена на них увеличилась на 13–34%. Из них сильнее всего подорожал iPad Pro 12.9 128GB — на 34%, достигнув 131 тыс. руб. Меньше всего из планшетов подорожал iPad Pro 11 128GB, сейчас он стоит 85,8 тыс. руб.
По материалам: Економічна Правда
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