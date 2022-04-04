В рф до 50% заемщиков получают отказы в кредитных каникулах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В рф до 50% заемщиков получают отказы в кредитных каникулах

Сегодня 10:36Кредит&Депозит
65
В рф заемщики салит жаловаться на трудности с получением кредитных каникул, добиться их предоставления удается меньшинству обратившихся граждан.
"Как показал опрос банков из топ-30, количество клиентов, которые за первый месяц вступления в силу поправок в закон о кредитных каникулах обратились с заявлением о предоставлении этой льготы, составляет уже десятки тысяч.
Так, в ВТБ за март получили около 7 тыс. заявок. В Райффайзенбанке говорят о 3,5 тыс заявок, из которых удовлетворена примерно половина. Почта-банк «подключил каникулы» более 3 тыс. клиентов (количество обращений не уточняется).
В Росбанке говорят, что за март получили 1,2 тыс заявок, из которых более 370 — удовлетворили. В ПСБ одобрили 45% из полученных более 500 обращений. Крупнейший на рынке розничного кредитования Сбербанк данных об обращениях не раскрыл. По мнению экспертов и конкурентов, количество заявок в банке могло достичь десятков тысяч", — пишет издание.
Таким образом, исходя из данных банков, удовлетворяется только 30-50% заявок на каникулы.
В ЦБ признают, что регулятор уже начал получать жалобы заемщиков, связанные с предоставлением кредитных каникул, хотя «пока их количество незначительно». В проекте ОНФ «За права заемщиков» также говорят, что «наблюдают жалобы клиентов банков из-за сложностей с получением каникул».
Кредитные каникулы распространяются на ипотеку, потребительские кредиты, автокредиты, долги кредитных карт. Продолжительность льготного периода составляет от 1 до 6 месяцев. Воспользоваться кредитными каникулами можно раз в каждом договоре.
Сами банкиры называют несколько главных обстоятельств отказа в каникулах.
«В Райффайзенбанке объясняют подавляющее большинство отказов (95%) тем, что кредит не подходит под условия программы, в том числе сумма превышает максимальную, установленную в законе, или доход снизился менее чем на 30%. В „Ренессанс Кредите“ добавляют, что банк может отказать, если клиент находится в просрочке, возникшей до 1 марта. В „Уралсибе“ говорят, что причиной отказа может быть наличие действующих ипотечных каникул», — резюмирует «Коммерсантъ».
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.