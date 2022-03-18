В рф будут отслеживать биткоин-транзакции на фоне валютных ограничений — Finance.ua

16 марта ЦБ рф выпустил информационное письмо, в котором рекомендовал банкам обращать повышенное внимание на операции клиентов, связанные с криптовалютами.
Регулятор предписывает тщательно контролировать любые «аномалии в транзакционной активности» клиентов, изменения характера потребительских и инвестиционных расходов. Среди прочего в эту категорию отнесены:
не характерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров с возможностью последующей перепродажи;
операции по выводу средств за рубеж;
операции, связанные с цифровой валютой.
Это также касается операций физических и юридических лиц, осуществляемых в обход валютных ограничений, и вывода активов организациями из недружественных России стран. Сейчас в этом списке 48 государств, включая США, Великобританию и все страны ЕС.
«В таких случаях банкам рекомендуется провести углубленную проверку в отношении клиента, рассмотреть вопрос об отказе в совершении операции и квалификации ее в качестве подозрительной», — говорится в информационном письме.
Как пишут российские СМИ, указанные меры направлены на снижение риска совершения операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.