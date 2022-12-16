В результате ракетного удара на востоке и юге Украины повреждены энергообъекты — Минэнерго
В результате массированной ракетной атаки россии 16 декабря были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он предупредил о возможном падении объемов генерации электроэнергии.
«Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно — энергетики будут возобновлять энергоснабжение», — отметил министр.
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