В результате ракетного удара на востоке и юге Украины повреждены энергообъекты — Минэнерго Сегодня 11:15 — Энергетика

В результате массированной ракетной атаки россии 16 декабря были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он предупредил о возможном падении объемов генерации электроэнергии.

«Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно — энергетики будут возобновлять энергоснабжение», — отметил министр.

УНІАН По материалам:

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