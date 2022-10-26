В результате боевых действий отсутствуют теплоснабжение и газоснабжение: можно ли получать субсидию на отопление — Finance.ua

В результате боевых действий отсутствуют теплоснабжение и газоснабжение: можно ли получать субсидию на отопление Сегодня 14:03 — Личные финансы

Если человек проживает на оккупированной территории, где вследствие боевых действий отсутствуют теплоснабжение и газоснабжение, будет ли он получать субсидию на отопление.

Об этом рассказали в Газправде.

Для расчета размера жилищных субсидий в отопительный сезон домохозяйствам, расположенным в населенных пунктах в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении, которые в результате вооруженной агрессии врага остались без централизованного снабжения тепловой энергии и/или снабжения природным газом и используют бытовые электроприборы для обогрева жилых помещений, для определения субсидии на отопление применяются социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для индивидуального отопления.

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Размеры данных нормативов определены в Постановлении КМУ от 6 августа 2014 г. № 409 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания».

Указанные расчеты производятся на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического местожительства лица и акта об отсутствии централизованного снабжения тепловой энергии и/или природного газа, предоставляемого органом для местного самоуправления.

По истечении срока получения жилищной субсидии в текущем отопительном периоде автоматическое ее переназначение на следующий период производится для всех домохозяйств, кроме домохозяйств, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица.

Справка Finance.ua:

Как влияет государственная и международная помощь ВПЛ, которую люди могли получать, на размер субсидий. Для начисления субсидии не будут учитывать:

пособие на проживание ВПЛ;

пособие от международных организаций (помощь от ООН);

компенсацию для покрытия понесенных расходов, связанных с размещением в своем жилом помещении внутренне перемещенных лиц по программе «Прихисток».

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